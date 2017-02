Poznejte osudy krásných vlivných žen 19. a 20. století

Čtvrtek 2. února v 16.00 – 17.00 - Kamil Rodan: Ženy s korunou. Beseda a autogramiáda. Vydejte se s autorem knihy na procházku evropskými monarchiemi a poznejte osudy krásných a vlivných žen aristokracie 19. a 20. století. Přijďte 2. února v 16 hodin do DOMU KNIHY KNIHCENTRUM.cz a nahlédněte s námi do života těchto nezapomenutelných dam! Ženy s korunou Byly mladé, krásné a svět je miloval.

I tímto způsobem by se daly s trochou nadsázky popsat hrdinky této knihy. Lesk královských dvorů a výjimečnost jeho obyvatel přitahovala od pradávna zvědavost všech, kterým byl tento svět bohatství a pompy zapovězen. Není tedy náhoda, že exkluzivita prostředí evropské aristokracie 19. a 20. století vytvořila mýtus o zcela výjimečných lidech, jejichž životní styl a osudy se vymykaly a vymykají chápání prostého člověka.

Úkolem této knihy je dokázat pravý opak tohoto dnes již vžitého klišé a při procházce jednotlivými evropskými monarchiemi ukázat na životních osudech žen, které se pohybovaly v bezprostřední blízkosti královských trůnů, nebo na ně dokonce usedly, jak moc se jejich osudy podobají životním cestám každého z nás. Kamil Rodan je absolvent pětiletého magisterského studia historie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě a doktorského programu hospodářských a sociálních dějin tamtéž. Vedle dějin Slezska a regionálních hospodářských dějin se zabývá výzkumem evropských královských rodů 19. a 20. století, československou kulturou v období normalizace a tvorbou životopisných slovníkových hesel.

Je autorem monografie o slezském zemědělství na přelomu tradiční a občanské společnosti, populárně-naučné knihy o životě významných aristokratek 19. a 20. století a řady odborných studií s hospodářským a kulturním obsahem (např. Podnikatelské a veřejné aktivity rodiny Rothovy z Nové Vsi u Ostravy, Rothův hostinec v ostravské Nové Vsi, Československá populární hudba a její projevy v krizových letech 1968/69). V současné době je vědeckým a výzkumným pracovníkem Oddělení historického výzkumu – Slezského ústavu Slezského zemského muzea v Opavě.

Rezervujte si místo e-mailem rezervace.ostrava@knihcentrum.cz nebo telefonicky 607 082 029. Upozornění – 15 minut před začátkem akce rezervace propadají, dostavte se prosím včas!