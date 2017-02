Veronika Forejtová zavzpomíná na svou hereckou a divadelní kariéru

Středa 1. února v 16.00 – 17.00 - Veronika Forejtová: Byla vždycky svá. Beseda a autogramiáda. Veronika Forejtová se v průběhu své herecké kariéry setkala s desítkami rolí. Hrála v divadlech v Jihlavě, Klatovech, Českém Těšíně, Karlových Varech, Opavě a Ostravě. Po krátkém angažmá v Divadle Petra Bezruče se stala členkou činohry Národního divadla moravskoslezského. Její kniha je malým ohlédnutím za divadelní kariérou, vzpomínkou na lidi, se kterými spolupracovala, i zamyšlením nad hereckou profesí a životem.

Hostem besedy bude autorka knihy Alena Miková. Veronika Forejtová má prostřednictvím svého vyprávění rozhodně co nabídnout. Přijďte s ní zavzpomínat nejen na její divadelní kariéru do DOMU KNIHY KNIHCENTRUM.cz, kde se uskuteční beseda a následně autogramiáda 1. února v 16 hodin. Byla vždycky svá Ze začátku nebylo vůbec jisté, zda kniha přijde na svět nebo ne. Nicméně redaktorka Alena Miková, která knihu připravila k vydání, potvrdila ono přísloví: Kapka, je-li vytrvalá nahlodá i kámen. Veronika Forejtová nakonec souhlasila a po více jak roce a půl se knihu podařilo dokončit.

Veronika Forejtová je již více než čtvrtstoletí spojena se scénou Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, předtím ale vystřídala několik dalších divadel, zatímco před kamerou se objevuje spíše jen výjimečně. Pochází z Ústí nad Labem a od dětství se věnovala baletu, po maturitě na gymnáziu sice zamířila na Univerzitu Karlovu, kde začala studovat dějiny umění, školu ale nedokončila. Jako herečka vystřídala se svým manželem Zdeňkem Forejtem (*1938) několik divadelních angažmá, působili spolu například v Českém Těšíně, Opavě, Karlových Varech nebo Jihlavě. Před kamerou se začala objevovat na přelomu 70. a 80. let v produkci ostravského televizního studia, které ji přizvalo k menším rolím v seriálech. Od roku 1990 je Veronika Forejtová v angažmá v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě.

V rozhovorech přiznává, že postavy mladých milovnic ji (naštěstí) minuly, zato v úlohách zralých a stárnoucích žen dostala řadu zajímavých a velkých příležitostí (Matka, Kočičí hra, Návštěva staré dámy, Dům na nebesích). Za svůj výkon ve hře Piknik byla nominována na Cenu Thálie, nejnověji zazářila v představení Pozvání na zámek (2013). Mimo jiné působí jako jazyková poradkyně u ostravské opery. Před filmovou kameru se dostala poprvé až v ostravském angažmá, poměrně velkou příležitost dostala jako Göblová v komedii KONTO SEPARATO (1996), naopak v pohádkově laděném filmu CÍSAŘ A TAMBOR (1998) se mihla jen v menší roli komorné. Mezitím hrála v dalších televizních projektech natáčených na Ostravsku, ve filmu jsme ji mohli znovu vidět jako Mařánkovou v manželské dvojici se Zdeňkem Duškem (HLÍDAČ Č. 47, 2008). Zatím naposledy ji kamera zachytila jako věštkyni v televizním filmu NESPAVOST (2009), natočeném opět v Ostravě. Po celý měsíc únor bude v Domě knihy KNIHCENTRUM.cz probíhat akce Čím VÍCE knih nakoupíš, tím větší SLEVU máš. Akce platí do 28. 2. 2017.

Během měsíce února se zúčastněte slosování o vstupenky do Divadla Petra Bezruče. Rezervujte si místo e-mailem rezervace.ostrava@knihcentrum.cz nebo telefonicky 607 082 029.