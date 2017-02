Umění pomáhat

V mnoha lidech se objevuje touha být potřebný, pomáhat druhým. Mnozí cítí, že by neměli být lhostejní k utrpení a bolesti svých bližních. Vzniká tak potřeba pomáhat. Jak ale pomáhat tak, aby naše pomoc byla co nejúčinnější? Kdy pomáháme a kdy už je naše pomoc spíše překážkou než pomocí? Ve snaze pomoci druhým se projevuje jeden z nejsilnějších lidských citů – láska. Existují nějaké zákonitosti, podle nichž se opravdová láska řídí? A jak se vlastně působení této lásky projevuje v našem životě?



Přednáší Pavel Kalpakcis.



Bc. Pavel Kalpakcis působí v současné době jako psychoterapeut a speciální pedagog. V průběhu let pracoval v mnoha oborech pomáhajících profesí – v nemocnici, v ústavu sociální péče pro osoby s mentálním postižením, v terapeutické komunitě. V současnosti působí jako psychoterapeut ve své soukromé praxi a terapeutické komunitě pro drogově závislé. Je také pedagogem na základní škole a lektorem v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků. Zabývá se prevencí sociálně – patologických jevů u dětí. Ve svých přednáškách vychází z osobních zkušeností s klienty, se kterými v průběhu mnoha let pracoval.

Vstupné 70/50 Kč.

