Total Utero production present:Return of the Bestial Nocturno - koncert kapel: Štáb ZS-CO -thrash metalcore (Sokolov) / Ex Nihilo (cz)- thrash death metal (Ostrov,N.Role) / Narcoleptic- death grind metal (Sokolov) +special host,reunion po cc 20 letech pouze jeden koncert...Total Utero