Násilník / Ghettoblaster

NÁSILNÍK

Rap jako nejjednodušší forma sebevyjádření, ke kterýmu potřebuješ jenom mikrofon a vypůjčenou flashku. Rap jako punk. Hlas plnejch popelníků, vysquattovanejch místností, hlas dobra procházející skrz prokletý hlasivky věčně zalejvaný hadím jedem. Zlobivý dítě velký jako Berlýn, hvězda CCTV a superhrdina Kleptoman vypínající proud se spokojeným šklebem.



https://nowaveskids.bandcamp.com/album/nem-m-ep

https://soundcloud.com/johnnynasilnik



GHETTOBLASTER

„Tak jsem si pouštěl ten váš rozhovor na rejdijou Wave. Byla to sranda, jenže pak začal hrát ten Ghettoblaster s tím Braptorem666, a mně to nějak nesedlo. Strašná apokalypsa a disharmonie a tak. Přitom mi došlo, že mi ňák nesedla ani ta večeře, co jsem předtím měl. No, normálně jsem se z toho poblil.“ Honza a Honza s hlasy od sebe těžko rozpoznatelnými se vrací do hometownu, aby celý město pocákali krví. Spíš než rap je to takovej hardcore do apokalyptický elektroniky.



https://stoned-to-death.bandcamp.com/album/ghettoblaster-v0nt

https://soundcloud.com/ghettofukkenblaster



Vstup: 50 CZK