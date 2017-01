Innogy Winter Run 2017 - Hradec Králové

innogy WINTER RUN HRADEC KRÁLOVÉ

4.ročník

Zimní běh pro každého a za každého počasí.



Běžecký závod na 8km a 4km, který se uskuteční na Smetanově nábřeží v centru Hradce Králové.

Může se stát, že se poběží ve sněhu.

První leden je doba, kdy si každý dává hromadu předsevzetí (která většinou nedodrží) a hodnotí předešlý rok, co se povedlo a co naopak ne. Pomalu tráví cukroví a všechny ty vánoční rodinné večeře. Proč se trošku nerozpohybovat? Jedním z plánů na nadcházející rok, by mělo být: „udělat něco pro své zdraví".

Běh je pro člověka ten nejpřirozenější pohyb, který se nezapomíná. Závodníci budou mít již čtvrtým rokem možnost na něm zapracovat hned v lednu a únoru, jelikož se vrací série zimních běhů innogy WINTER RUN, který měl v loňském roce úspěch mezi běžci a získal 7. místo jakožto TOP běžecká soutěž ČR 2016.