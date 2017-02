Electro Swingová Párty: DJ Fredd Flock a DJ M. Pešina

Máme tu čest otevřít poprvé electro swingovou tančírnu i v Music Club Mosillana Ivančice, takže ani Vy nezůstanete ochuzeni o fenomén, který hýbe světem!



FREDD FLOCK

Ostřílený veterán electro-swingové scény, rezident klubu Jízdárna a především milovník dobré hudby. DJ Fredd Flock Vás zavede do víru emocí napříč bombastickými tanečními hity nejen electro-swingu, ale i rock ’n' rollu, latina nebo electro-jazzu. Bude to bomba!



MICHAL PESINA

Známý houseový mág Michal Pesina se na tuto noc přesune ve své mysli do minulosti a přednese výjimečně electro-swingový set.



Tak se hoďte do gala a v 03.03. naviděnou! :)

PS: V dobovém kostýmu ZVÝHODNĚNÝ VSTUP!