JazzFestBrno 2017: Beata Hlavenková a Anders Aarum – Scintilla & Vertigo

Beata Hlavenková je nejen klavíristka, skladatelka a producentka, ale především neobvyklá osobnost na naší alternativní hudební scéně. Její projekty mají společného jmenovatele, jímž je maximálně pravdivé vyjádření a jednoznačné odmítnutí uměleckého kalkulu. Na jejím nejnovějším albu Scintilla, vydaném závěrem roku 2015 na labelu Animal Music, se sešla řada vynikajících tuzemských i zahraničních hostů. Například zpěvák a kytarista Justin Lavash, violoncellista Jiří Bárta, kanadská trumpetistka Ingrid Jensen, americký skladatel a klarinetista Evan Ziporyn a pak trojice norských muzikantů. Jednak norský perkusionista a multiinstrumentalista Kemeth Ekornes, pianista a skladatel Anders Aarum a zpěvačka Julie Dahle Aagård. Producentsky se na desce spolupodíleli Petr Ostrouchov a Patrick Karpentski, nahrávka byla nominována na cenu Anděl 2015. Koncertní program Scintilla Tour je dialogem dvou pianistů – Hlavenkové a Aaruma. Prozatím je uváděn především v Norsku, ani čeští diváci však o něj nebudou ochuzeni. V dubnu 2017 bude Scintilla představena hned na třech tuzemských zastávkách a jednou z nich je právě JazzFestBrno.

Vertigo, jedna z nejoriginálnějších zdejších skupin, vzešla z jazzu, ale postupem času se svými hudebními přesahy dopracovala ke zcela svébytnému zvuku. Jeho součástí je kreativita, překvapivě svobodná improvizace, ale též sofistikované kompozice zasahující místy až do oblasti soudobé vážné hudby. Vertigo, kapela dříve známá jako Vertigo Quintet, nyní zahrnuje dříve hostující Dorotu Barovou do řad stálých členů. Kapela se rozšířila do podoby stálého sexteta na přelomu minulé dekády a vzápětí vydala vynikající třetí studiové album s názvem Metamorphosis. Album věrně zachytilo členy kapely na nekončící cestě za novými tvůrčími postupy a impulsy a bylo naplněno leckdy překvapivou, stále však hluboce autentickou a pocitově založenou originální hudbou.