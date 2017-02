JazzFestBrno2017: David Dorůžka Trio & Joe Lovano Classic Quartet

Kytarista a skladatel David Dorůžka je často označován jako přední představitel české jazzové scény, ovšem jeho hudební schopnosti výrazně převyšují ty manažerské a možná právě proto nehraje pod svým jménem tolik, kolik bychom si od takto titulovaného hudebníka přáli. Změna situace snad přichází s novým albem Autumn Tales – vycházejícího téměř deset let po vzniku jeho předchozího autorského alba Silently Dawning, byť v mezidobí spolupracoval na desítkách projektů jiných umělců. Páteří alba, nahraného v klasickém kytarovém triu, jsou Dorůžkovy vlastní skladby, pro inspiraci a repertoár ovšem autor využil i hudební zdroje židovské, tvorbu Bohuslava Martinů nebo český meziválečný populární jazz. Dvěma skladbami přispěl Dorůžkův kontrabasista a též vynikající sólista a skladatel Jiří Slavík. Právě skladby z tohoto alba na koncertě uslyšíme.

Saxofonistovi a skladateli Joeovi Lovanovi patří přední a jedinečné místo v panteonu jazzových kapel posledních dekád bez ohledu na velikost sestavy. Jeho záběr totiž sahá od na cenu Grammy nominovaných symfonických děl přes nejrůznější více či méně koncepční hudební projekty v menších ansámblech až k akademické pozici šéfa oddělení Jazzové interpretace na Berklee College of Music. Joe Lovano, rodák z Clevelandu, se pouští do odvážných koncepčních a tematických projektů a exceluje jak při hledání neotřelých způsobů uměleckého výrazu, tak nových cest k redefinici jazzového idiomu. Tato jeho snaha neušla ani odborníkům a na přelomu tisíciletí získal Joe Lovano cenu Grammy za dnes již kultovní nahrávku 52nd Street Themes. V roce 2014 byl Lovano oceněn jako nejlepší tenorsaxofonista a hráč na plátkové nástroje roku Sdružením jazzových novinářů a tenorsaxofonista roku časopisem Down Beat. Jazzoví znalci ocení jeho ušlechtilý tón, neochvějný rytmus a přirozené frázování, laikové zase sangvinickou pódiovou prezenci a komunikaci s publikem. Lovano vydal třiadvacet oceňovaných alb na labelu Blue Note, mj. i nedávné Past Present s dlouholetým kolegou ve zbrani Johnem Scofieldem nebo tři tituly s kvintetem Us Five.