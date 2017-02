Zu + Tomáš Vtípil

17. dubna se v brněnském Kabinetu Múz uskuteční v rámci evropského turné kapely Zu jediný český koncert tohoto italského instrumentálního tria, které se proslavilo spoluprací s Mikem Pattonem.

Na kontě však mají i další kolaborace jako třeba Dälek i spolupráci s Buzzem Osbornem z Melvins anebo renomovanými bubeníky Gabem Serbianem (Retox, Cattle Decapitation) či Balázsem Pándim (Merzbow, To Live And Shave in L.A.).

Turné se váže k nové desce Zu, k album Jhator, které vychází na konci března u labelu House of Mythology.