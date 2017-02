13. ročník Mistrovství ČR v řezu révy

O prestižní trofej unikátní zlaté nůžky letos budou soupeřit řezači ve vinici Château Valtice – Vinné sklepy Valtice. 13. ročník odborné soutěže v řezu révy vinné se právě zde koná v pátek 10. února a již tradičně jej pořádá Svaz vinařů ČR a společnost BS vinařské potřeby. Vše za podpory Jihomoravského kraje a města Valtice.

Zručnost i odbornost vinařů a vinohradníků opět prověří Mistrovství ČR v řezu révy vinné. O zlaté nůžky se soutěžící utkají ve dvou kategoriích – ELITE pro ženy a muže nad 21 let a JUNIOR pro studenty do 21 let. Na více než 70 účastníků čeká vinice s odrůdami rulandské bílé a bouvierův hrozen, vedená rýnsko-hessenským způsobem.

Jejich úkolem bude provést řez s důrazem na co nejvyšší kvalitu a čistotu, čas je pouze pomocným kritériem.

Pro soutěžící, hosty i odbornou veřejnost je v areálu vinařství připravený zajímavý doprovodný program. Nebudou chybět odborné přednášky Martina Mehofera a Karla Hanáka se zaměřením na novinky a směry v problematice zimního řezu. V rámci občerstvení je zajištěna také degustace vín, moravská zabíjačka a pekařské speciality.

Kromě hlavní výhry, zlatých vinohradnických nůžek od partnera soutěže Bahco, jsou pro ty nejlepší připraveny i další hodnotné ceny – kvalitní vinohradnické náčiní Bahco nebo zapůjčení vozu Ford na jeden týden. Dalšími partnery akce jsou firmy Kubota, Intris, Eika a La Lorraine.

Program bude zahájen v 8.30, kdy budou soutěžící seznámeni s pravidly a přesunou se do vinohradu. Samotná soutěž započne v 9 hodin, nejprve v kategorii Elite, následována Juniory. Blok odborných přednášek přijde na řadu od 10 hodin. Ve 13 hodin budou vyhlášeni a odměněni vítězové soutěže v obou kategoriích.

Soutěž se koná za podpory města Valtice. Přihlášky je možné zasílat na marketing@vinarskepotreby.cz, další informace jsou k dispozici na www.vinarskepotreby.cz