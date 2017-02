Bryan Adams v Brně

Bezmála tříhodinovou show ohromil pražskou O2 Arenu rockový zpěvák a textař Bryan Adams. Kanadský rodák přijel do metropole propagovat svoji nejnovější desku Get Up v rámci světové tour, která s malými přestávkami běží už od ledna letošního roku.

Nevyprodané, ale slušně zaplněné sportovní hale předvedl ryzí rokenrol, i sladkou akustickou nostalgii. 19.11.2017 se tak Bryan Adams vrátí do České republiky a odehraje svůj koncert v brněnské DRFG Areně.