VIDA! After Dark: Top Secret

Objevte v sobě schopnosti tajného agenta. Naučte se vyhnout spleti laserových paprsků, obelstít kamery, proniknout do tajů daktyloskopie i umění šifer. Kde? Přece na další party mezi exponáty. Kromě 170 interaktivních exponátů na vás čekají i dvě dočasné výstavy: Klamárium – výstava optických klamů a Velká výstava ABC, která vznikla k výročí 60 let od založení tohoto legendárního časopisu.

Na co všechno se můžete těštit? 1. Šifrovací hra – hned u pokladny dostanete první indicii, co bude dál a jestli nakonec najdete tajného agenta, bude na vás! 2. Daktyloskopie – sejměte si otisky prstů a odneste si je s sebou domů do rámečku! 3. Laserové bludiště – neboli výcvik Toma Cruise, vyzkoušejte dosud nevyzkoušené!

4. Kamufláž vs. Camera obscura – zkuste se změnit k nepoznání a pak se oldschoolově vyfotit. Instagram bude brečet! 5. Science show – bude tajná, s kapkou fluorescence! 6. Videomapping – že jste zrovna viděli honičku dvou agentů přímo na galerii u kanceláří? Není možná! 7. A bude bar a za DJ pultem opět Svatá Marie Butula