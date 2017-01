JazzFestBrno 2017: Dan Bárta + RBT + Filharmonie Brno / Richard Bona Mandekan Cubano

Během jediného večera se na prknech Janáčkova divadla potká několik hudebních světů, a to díky dvojkoncertu festivalu JazzFestBrno.



První koncert obstará Richard Bona, muž přezdívaný „africký Sting“. Původem kamerunský hudebník žijící převážně v New Yorku a Paříži rád čerpá inspiraci v nejrůznějších koutech světa. Tentokrát se devětačtyřicetiletý multiinstrumentalista, především však baskytarista, vypravil do Latinské Ameriky a z tamních hudebníků sestavil kapelu Mandekan Cubano. Kapelu žánrem a názvem kubánskou, ovšem tvořenou krom rodilých Kubánců, pianisty Osmanyho Paredese a trumpetisty Dennise Hernandeze, také hráči z Venezuely a Mexika.



Druhá hudební lahůdka večera bude složena z čistě domácích ingrediencí. Vystoupení zpěváka Dana Bárty s jazzovým triem Roberta Balzara a Filharmonií Brno slavilo úspěch již při své letní premiéře na Špilberku. Repertoár projektu překlenujícího různé žánry tvoří známé skladby od Led Zeppelin, Björk nebo Jamiroquai v orchestrálních aranžích.