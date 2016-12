Brno: Craft RUNGO běh brněnskou zoo 2017

Datum konání: sobota 16. 9. 2017



Kapacita: 600 závodníků



Start závodu: 11:00 hod, brněnská ZOO, U VÝBĚHU MEDVĚDA KAMČATSKÉHO



Prezentace: 8:00 - 10:30 hod



Trasa závodu: brněnskou zoo



Délka tratě: 7 km



Povrch tratě: zpevněné cesty, asfalt



Převýšení: 190 m



Časový limit: Závod bude ukončen po 90 minutách.



Věková hranice pro účast v hlavním závodě: Od 15 let včetně. Každý závodník je odpovědný za svůj fyzický i psychický stav. Závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem rodičů.



Kategorie:



MUŽI

Junioři 15 - 20: ročník 2002 - 1997

Kategorie A 21 - 39: ročník 1996 - 1978

Kategorie B 40 - 49: ročník 1977 - 1968

Kategorie C 50 - 59: ročník 1967 - 1958

Kategorie D 60 - 69: ročník 1957 - 1948

Kategorie E 70 - ... : ročník 1947 - ..



ŽENY

Juniorky 15 - 20: ročník 2002 - 1997

Kategorie A 21 - 39: ročník 1996 - 1978

Kategorie B 40 - 49: ročník 1977 - 1968

Kategorie C 50 - 59: ročník 1967 - 1958

Kategorie D 60 - 69: ročník 1957 - 1948

Kategorie E 70 - ... : ročník 1947 - ..



Startovné: pouze online registrace - 400 Kč