Fotomida 1990-2017

Více než čtvrt století obohacuje českobudějovické nakladatelství Fotomida - fotografové Michal Tůma a Dana Vitásková, kulturní prostředí o knižní tituly věnované převážně fotografii a o autorské černobílé pohlednice.

Výstava v Galerii Hrozen představí výběr vydaných pohlednic z edice Radost z vidění v konfrontaci s originálními fotografiemi, soubor monografií významných osobností české fotografie a další tvorbu mapující 27 let fotografického i nakladatelského směřování.

„Při zpětném pohledu na bílou edici tohoto českobudějovického nakladatelství zjišťujeme, že se jako jedno z prvních pustilo do mapování zvláštního fenoménu české fotografie 70. a 80. let, kterým byla aranžovaná tvorba. Východiskem byla monografie věnovaná Tarasu Kuščynskému, a následovalo několik dalších - Jan Šplíchal, Jiří Škoch, nebo Miroslav Myška, které začlenily tuto nepřehlédnutelnou kapitolu české fotografie do dobových souvislostí,“ uvedl Jan Mlčoch, kurátor sbírky fotografie Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

Následovaly další monografie fotografů jako Jaroslav Feyfar, Milan Pitlach, Jan Reich, Vilém Reichmann, Miroslav Tůma, a další obrazové knihy včetně tematických publikací (Portrét, Sahara), nebo knih s regionálním obsahem (České Budějovice, Český Krumlov) a další.

„Nelze minout ani jejich úsilí ve prospěch prezentace kvalitní fotografie ve veřejném prostoru, kdy zhruba osm let představují tvorbu významných fotografů s vazbou na Francii a Paříž v českobudějovickém Café au Chat Noir,“ říká majitel Galerie Hrozen grafik Václav Johanus. Výstava s názvem Radost z vidění je v Galerii Hrozen už druhou prezentací z této autorské dílny: „Připravená výstava k 27. výročí nakladatelství Fotomida navazuje na výstavu v roce 2009, kdy zde Michal Tůma představil soubor reportážních fotografií z Českých Budějovic a Prahy k poctě Jana Palacha pod názvem Kde končí svět,“ doplnil Václav Johanus.

Výstava v Galerii Hrozen bude zahájena v úterý 21. února v 17 hodin a potrvá do 11. března.

Galerie Hrozen, 17. 2. 2017

Autor fotografie: Fotomida